В Свердловской области сняли режим беспилотной опасности, введённый утром 9 сентября. Сигнал отбоя прозвучал в 15:31, о чём проинформировали оперативные службы региона.
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