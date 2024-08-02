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Когда нанял киллера, чтобы выиграть Олимпиаду

Когда нанял киллера, чтобы выиграть Олимпиаду

Новая звезда Олимпиады – стрелок из Турции Юсуф Дикеч.Турецкая сборная решила не париться и отправила на соревнования по стрельбе 51-летнего батю без специальных линз и наушников, а просто в обычных очках.

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