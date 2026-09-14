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Красный Север

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Артюхов и Чернышенко осмотрели места под строительство «Рай-Из» и «Снежинки»

Артюхов и Чернышенко осмотрели места под строительство «Рай-Из» и «Снежинки»

Глава Ямала Дмитрий Артюхов и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко осмотрели локации под строительство туркомплекса «Рай-Из» и Международной арктической станции «Снежинка» на Полярном Урале.

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