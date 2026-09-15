Полицейские, наконец-то, применили оружие, чтобы остановить нападение трёх кваказцев с ножом

Точка зрения История о том, как южная наглость и крепкий алкоголь наглухо отключают инстинкт самосохранения.
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Мне, как сотруднику УСБ МВД Республики Татарстан (кто не знает, Управление собственной безопасности - такая ментовская контора, которая косяками сотрудников занимается), по долгу службы периодически приходилось разбираться в числе прочего и с правомерностью применения табельного оружия. Что я заметил: В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ оружие применялось правомерно, БОЛЕЕ ТОГО - не применялось, когда ДОЛЖНО БЫЛО применяться!
Я уже на пенсии был, когда у нас, в Казани был показательный случай. Какой-то умник на "девятке" в центре города нарушил правила, за ним погнались гаишники - этот "орёл" выехал из города, и километров пятнадцать удирал от них, доехал до аэропорта, разбил стекло его здания, въехал вовнутрь, и только там остановился - ладно ещё никого не задавил! А, между тем, преследовавшие его гаишники и другие менты, встречавшиеся ему по дороге, в т.ч. ЗА городом, СТРЕЛЯТЬ НЕ РЕШАЛИСЬ, хотя это и НЕОБХОДИМО БЫЛО !!!
ДА МЕНТЫ СКОРЕЕ СЕБЯ ПОБИТЬ ДАДУТ, чем стрелять будут! Лично я своего оружия БОЯЛСЯ - требуют, чтобы оно при тебе было, а применишь его - тот же, кто требовал его ношения, тебя и загрызёт - не загрызёт, но ПРОВЕРКАМИ ЗАМУЧАЕТ !!!
Полицейский, применивший оружие, - молодец! Так и нужно всем сотрудникам МВД действовать! Именно для этого им и выдается оружие! А нападающей мрази не 5 лет лагерей надо, а лет 10-20! Чтоб другим неповадно было!
Нападение на полицейских - до пяти лет лишения свободы?!! Вот это называется - закон суров? Есть ли ещё в мире такая страна, где так берегут преступников?
После предупредительного выстрела не остановились, нужно было валить всех, кто не поднял руки.
Так надо действовать со всеми мигрантами!!!
Стрелял бы сук чумазых и рука не дрогнула
Неужели началось применение оружия против "немного" нарушивших персонажей(признанное правомерным), а особо резвые будут на месте получать "пилюлю" из свинца...
Когда-то герой войны 1812 года,а потом консул на Кавказе генерал Ермолов сказал,что данная нация не подлежит перевоспитанию,а надлежит уничтожению.Конечно не все кавказцы такие.но подавляющее большинство джигитов никогда не будут думать и придерживаться общепринятым законам и нормам . Своё "Я"и точно что он мужчина и придерживается только тем правилам,которые получил с детства,то это будет всегда доминировать в его сознании.