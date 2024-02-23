Найден пистолет киллера, расстрелявшего водителя адвоката в Петербурге

Организатору и исполнителю убийства водителя адвоката в Санкт-Петербурге предъявлены обвинения, также был найден пистолет с глушителем, который использовался для совершения преступления, сообщил в пятницу, 23 февраля, Следственный комитет по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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