Найден пистолет киллера, расстрелявшего водителя адвоката в Петербурге

Организатору и исполнителю убийства водителя адвоката в Санкт-Петербурге предъявлены обвинения, также был найден пистолет с глушителем, который использовался для совершения преступления, сообщил в пятницу, 23 февраля, Следственный комитет по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.