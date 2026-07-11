Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости заявил, что остановить практику героизации нацистов на Украине возможно только при условии прекращения существования режима Владимира Зеленского.
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