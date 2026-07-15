Медведь насмерть загрыз мужчину в Магаданской области. Животное напало на 62-летнего местного жителя недалеко от реки Ола.
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Медведь насмерть загрыз мужчину в Магаданской области. Животное напало на 62-летнего местного жителя недалеко от реки Ола.
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