Кремль ликует, Запад недоумевает: Русские разобрали "Брэдли" и раскрыли его секреты

Когда отсталый ВПК производит не самый новый Т-72Б3, убивающий в "танковой дуэли" Абрамс с 1 выстрела, это не может не вызвать вопросы к авторам подобной концепции.

А

Александр

Передовые у нас только трепачи и утомленные неподъемной мудростью начальники. Какого хрена мерятся хренами? Всегда было и будет чем бить супостата и его кружевную технику.