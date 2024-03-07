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Кремль ликует, Запад недоумевает: Русские разобрали "Брэдли" и раскрыли его секреты

Кремль ликует, Запад недоумевает: Русские разобрали "Брэдли" и раскрыли его секреты

3 дня назад 3,2K прочитали Если доверять изданию "Army Recognition".После освобождения нескольких стратегически важных населенных пунктов, на видеозаписях, снятых российскими корреспондентами, была замечена БМП Bradley M2A2.

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Комментарии
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ВК
Василий Коликов
Когда отсталый ВПК производит не самый новый Т-72Б3, убивающий  в &quot;танковой дуэли&quot; Абрамс с 1 выстрела, это не может не вызвать вопросы к авторам подобной концепции.
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16 час.
А
Александр
Передовые у нас только трепачи и утомленные неподъемной мудростью начальники. Какого хрена мерятся хренами? Всегда было и будет чем бить супостата и его кружевную технику.
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16 час.

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