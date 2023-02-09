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Алекс Волкановски: «Если я стану чемпионом в легком весе, подерусь ли с Конором? Это интересно. Но сначала я планирую получить пояс»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски высказался о возвращении Конора Макгрегора и его поединке с Майклом Чендлером.

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