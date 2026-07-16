Если ты такой умный, почему до сих пор бедный?

Они все понимают и красиво объясняют, анализируют чужие ошибки и видят отличные перспективы, постоянно где-то учатся и проходят десятки мастер-классов, но сами еле дотягивают до зарплаты или тонут в кредитах.
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