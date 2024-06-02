Робот-сапер "Шмель" успешно проходит испытания в ДНР

2 июня. Робот-разминировщик MGR-4 "Шмель" успешно завершил испытания на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил заместитель генерального директора по продвижению гражданской продукции и производственному контролю холдинга "Высокоточные комплексы" Александр Дерновой.
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