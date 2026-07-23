AI Is Quietly Transforming Healthcare And Might Just Save Your Life Amid the broader debate over artificial intelligence's economic disruptions, the healthcare sector is quietly demonstrating some of the technology's most concrete applications.
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