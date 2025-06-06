"Челябинский след": вы не поверите, но в этот раз ФСБ нашла ячейку, связанную с британским спецслужбами, в ВУЗе

Свободная Пресса Не успел затихнуть скандал с дронами, взлетавшими с фур, отправленных из Челябинска в разные регионы России (дроны атаковали военные аэродромы, включая те, где базируется стратегическая авиация), как этот же регион оказался в центре нового скандала с политическим звучанием.