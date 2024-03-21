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Деградация лидера: скандалы вокруг Boeing

Деградация лидера: скандалы вокруг Boeing

REUTERS/Lindsey Wasson Сын немецкого иммигранта Уильям Эдуард Вильхельмович Боинг создал в Соединённых Государствах Америки столь совершенные грузовые и пассажирские самолёты, что антимонопольное расследование запретило тамошним авиаперевозчикам пользоваться техникой собственного производства – иначе никто бы не выдержал конкуренции с ним.

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