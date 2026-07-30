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Казахстанский «Тобол» по пенальти обыграл литовский «Паневежис» и вышел в 3-й раунд отбора Лиги конференций

Казахстанский «Тобол» по пенальти обыграл литовский «Паневежис» и вышел в 3-й раунд отбора Лиги конференций

Сегодня, 30 июля, в казахстанском Костанае состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором местный «Тобол» принимал литовский «Паневежис».

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