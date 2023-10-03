Индекс Crypto Fear & Greed Index достиг отметки 50 пунктов. Инвесторы готовы покупать криптовалюты

Индекс Crypto Fear & Greed Index достиг самого максимального значения с конца с начала сентября. Уровень 50 пунктов, по замыслу разработчиков уникального индикатора, указывает на готовность инвесторов к покупке цифровых валют.
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