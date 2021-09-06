Владивостокские нахимовцы почтили память жертв Беслана

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское ПКУ) стали участниками митинга в память о жертвах террористического акта и сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в Беслане 3 сентября 2004 года.