Владивостокские нахимовцы почтили память жертв Беслана

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское ПКУ) стали участниками митинга в память о жертвах террористического акта и сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в Беслане 3 сентября 2004 года.
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