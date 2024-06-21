В комментах бессильная злоба, истерики, тупость, хамство, визгливые угрозы, дешёвые обзывательства и токсичная вонь.
Бл...! Нам би такого союзника...
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Забавно, но украинцем на украине считается тот, кто родился на территории украины. Это не этнос, не гены. Еврей, рожденный в Житомире - украинец. Троцкий - украинец. Это ОТРАВЛЕННАЯ земля, она своими миазмами перевоспитывает человека в хохла! Зря их большевики завоевали... Сами большевики, пожив на украине, стали хохлами.
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2 час.
Александр Почекунин
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1 час.
Анжела
Ведите себя соответственно и у вас будет такой союзник.
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15 мин.
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