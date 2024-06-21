Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Мария
    Не знаю. Но считаю, что знание профессии обязательно для руководителя. Вы так не считаете?Это вам не Шойгу:...
  • Дмитрий Бакланов
    А те, кого он сменил, вояки? Воевали и заканчивали военно-экономические вузы?Это вам не Шойгу:...
  • Мария
    Кто лучше будет дирижировать оркестром, музыкант или экономист? Мне кажется, что музыкант, даже если он коррупционер....Это вам не Шойгу:...

Бл...! Нам би такого союзника...

Бл...! Нам би такого союзника...

  В комментах бессильная злоба, истерики, тупость, хамство, визгливые угрозы, дешёвые обзывательства и токсичная вонь.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Забавно, но украинцем на украине считается тот, кто родился на территории украины. Это не этнос, не гены. Еврей, рожденный в Житомире - украинец. Троцкий - украинец. Это ОТРАВЛЕННАЯ земля, она своими миазмами перевоспитывает человека в хохла! Зря их большевики завоевали... Сами большевики, пожив на украине, стали хохлами.
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2 час.
Александр Почекунин
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1 час.
Анжела
Ведите себя соответственно и у вас будет такой союзник.
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15 мин.

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