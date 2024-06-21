Бл...! Нам би такого союзника...

Дмитрий Бакланов

Забавно, но украинцем на украине считается тот, кто родился на территории украины. Это не этнос, не гены. Еврей, рожденный в Житомире - украинец. Троцкий - украинец. Это ОТРАВЛЕННАЯ земля, она своими миазмами перевоспитывает человека в хохла! Зря их большевики завоевали... Сами большевики, пожив на украине, стали хохлами.