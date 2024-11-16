LEON Вторая лига А. «Родина-2» – «Торпедо» Миасс, «Волга» принимает «Химик», «Машук-КМВ» играет с «Динамо» Брянск

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 18-й тур 17 ноября «Велес» – «Спартак» Кострома – 14:00 «Волгарь» – «Ленинградец» – 14:00 «Кубань» – «Авангард» Курск – 14:00 «Сибирь» – «Калуга» – 14:00 «Текстильщик» – «Челябинск» – 14:00 Группа «Серебро» 18-й тур 16 ноября «Родина-2» – «Торпедо» Миасс – 14:00 «Волга» Ульяновск – «Химик» – 14:00 «Машук-КМВ» – «Динамо» Брянск – 14:00 «Краснодар-2» – «Металлург» Липецк – 14:00 «Иртыш» Омск – «Муром» – 14:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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