Власти Мексики обратилась к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива Власти Мексики обратились к корпорации Google из-за указа президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива.
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