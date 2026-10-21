По собственным данным ЕС, с 2022 года институты и страны блока выделили Киеву более €231 млрд. В эту сумму входят военная и бюджетная поддержка, гарантии, расходы на украинцев, живущих в Евросоюзе, и доходы от замороженных российских активов.