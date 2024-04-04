OpenAI расширила программу доработки и обучения специализированных ИИ-моделей...

OpenAI расширила программу доработки и обучения специализированных ИИ-моделейКомпания OpenAI расширяет программу Custom Model, помогающую корпоративным клиентам разрабатывать специализированные генеративные модели ИИ для использования в конкретных целях.
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