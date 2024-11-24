Дроны «Колибри» с мультичастотной системой связи испытают в зоне СВО

В России специалисты разработали линейку дронов «Колибри» с рандомной перестройкой рабочей частоты в случае применения противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил заведующий лабораторией беспилотных систем НИИ вычислительных комплексов имени Карцева - Виталий Долгов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии