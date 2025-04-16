Сражаться с русскими «до последнего человека»!

Вера смелых

Фашисты, в любой стране, желающие победить русских, это уже не люди. Спросите их, этих желающих, почему каждый из них хочет убить русского, его детей и близких?, и он , не задумыаась, выдаст вам то, что ему вбили в голову. Ибо сам он настолько туп, что даже не попытается подумать. Русский, живущий так далеко от фашиста, не мог ничего сделать этому зомбаку плохого, чтобы вызвать такую животное ненависть. Так что это уже екзистентенциальное противостояние, борьба Добра и Зла. И не важно - зомбирован фашист, или ненавидит осознанно, но переубедить его почти невозможно. Куда ни приходят русские, они созидают, даже для бывших врагов. И кто из бывших оценил это?!.. - НИКТО! Зло априори не может быть благодарно Добру. Так что мечты о вечном мире, о долгом благденствии без войн - это мечты , притом пустые и вредные. Вредные потому, что распускающие розовые сопли расхолаживают, заставляя терять бдительность. "Единство и борьба противоположностей" - это Весы Создателя, или Весы Провидения.и они никогда не перестанут колебаться. И каждый выбирает, каждый день, ЧТО он кладёт на эти весы- Добро или Зло, большое или маленькое. И чем больше Добра, тем длительней период между войнами...