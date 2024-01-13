Журнал «За рулём» опубликовал список надёжных моделей

Список надёжных моделей авто с пробегом от 200 тысяч километров опубликовал журнал «За рулём». «Автомобили в возрасте 12–15 лет с пробегом свыше 200 тысяч километров и ценой в 500 тысяч не бывают идеальными, но всё же представляют определённый выбор для покупателей», — цитирует экспертов издания SpeedMe.