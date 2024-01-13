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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Журнал «За рулём» опубликовал список надёжных моделей

Журнал «За рулём» опубликовал список надёжных моделей

Список надёжных моделей авто с пробегом от 200 тысяч километров опубликовал журнал «За рулём». «Автомобили в возрасте 12–15 лет с пробегом свыше 200 тысяч километров и ценой в 500 тысяч не бывают идеальными, но всё же представляют определённый выбор для покупателей», — цитирует экспертов издания SpeedMe.

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