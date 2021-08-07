Александр Роджерс: Как “незалежнисть” обокрала украинцев

ЗанозаПолитикаАлександр Роджерс: Как “незалежнисть” обокрала украинцев Тут Вова Зеленский разразился очередным пафосным спичем о том, что «ты или любишь Украину, или не любишь».Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛГЛюдмила ГрабоваВова Зеленский заставляет всех думать как он, размаулять на суржике, смеси деревенского и других языков, в том числе и русского и прославлять этих бендеровских недобитков, как их называли после войны.sawa beliВсех недобитков на гиляку.И буде мыр и покойЛеонид ВасиленкоПрошу прощения,но нынешнее государство Украина стараниями Запада и укронэзалэжныкiв превратилась в лайно (дерьмо). Мало того,что вонючая страна,так ещё и опасная для большинства населения. Ну и хусней!Vasja ChabibulinЧерви навозные копошатся в куче дерьма под названием окраина. Это чучело предлагает любить кучу дерьма от которой ещё жутко воняетБОБорис ОсиповКомментировать
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