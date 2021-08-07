Заноза

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Александр Роджерс: Как “незалежнисть” обокрала украинцев

Александр Роджерс: Как “незалежнисть” обокрала украинцев

  Тут Вова Зеленский разразился очередным пафосным спичем о том, что «ты или любишь Украину, или не любишь».

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Людмила Грабова
Вова Зеленский заставляет всех думать как он, размаулять на суржике, смеси деревенского и других языков, в том числе и русского и прославлять этих бендеровских недобитков, как их называли после войны.
sawa beli
Всех недобитков на гиляку.И буде мыр и покой
Леонид Василенко
Прошу прощения,но нынешнее государство Украина стараниями Запада и укронэзалэжныкiв превратилась в лайно (дерьмо). Мало того,что вонючая страна,так ещё и опасная для большинства населения. Ну и хусней!
Vasja Chabibulin
Черви навозные копошатся в куче дерьма под названием окраина. Это чучело предлагает любить кучу дерьма от которой ещё жутко воняет
Борис Осипов

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