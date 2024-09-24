Экс-комбат «Азова»* раскрыл реальное число погибших солдат ВСУ: «Зайдите на кладбище»

КИЕВ, 24 сентября, ФедералПресс. Реальные потери ВСУ составляют не менее полумиллиона человек. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс-командир националистического батальона «Азов»* Игорь Мосийчук**.
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