📹❗️На этот раз расчет одной из перспективных 122-мм инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" осуществляет постановку минных заграждений на Курском фронте в ночное время суток.
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📹❗️На этот раз расчет одной из перспективных 122-мм инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" осуществляет постановку минных заграждений на Курском фронте в ночное время суток.