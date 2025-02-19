Николае Паскару: «Резервации Республики Молдова должны сохраняться, а не разрушаться»

Министерство инфраструктуры и регионального развития (MIDR) инициировало проект постановления, предусматривающий передачу лесного участка из ведения Министерства экологии и Агентства Moldsilva в Агентство государственной собственности, которое находится в управлении ГП «Унгенский речной порт».
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