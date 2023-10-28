«Российская угроза вернулась»: в западной прессе призывают создать фрегат, способный бороться с субмаринами

Еще в мае 2022 года во время слушаний в конгрессе начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что «я отказываюсь вкладывать хотя бы один дополнительный доллар в систему [сдерживания], которая не сможет отслеживать продвинутую подводную лодку».