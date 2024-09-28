«Сырский опять пропал. Говорят под Харьковом»: Безуглая

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая разместила сообщение на своей странице в Facebook*, где заявила, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский скрывается на своей загородной даче.
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