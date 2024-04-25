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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Актёр проговорился, что Gears 6 покажут в июне Спустя пять лет после запуска Gears ...

Актёр проговорился, что Gears 6 покажут в июне Спустя пять лет после запуска Gears ...

Актёр проговорился, что Gears 6 покажут в июнеСпустя пять лет после запуска Gears 5 поклонники франшизы продолжают все больше беспокоиться о том, когда Microsoft и разработчик The Coalition наконец представят свою следующую основную часть, и все больше свидетельств, похоже, указывают на анонс… источник.

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