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Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли огневой удар по опорному пункту и легкобронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечив продвижение штурмового отряда на авдеевском направлении.

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