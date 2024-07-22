Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли огневой удар по опорному пункту и легкобронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечив продвижение штурмового отряда на авдеевском направлении.
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