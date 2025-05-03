Медведев назвал «пафосной чушью» слова Трампа о главном вкладе США в победу во Второй мировой войне

Зампред Совбеза напомнил, что в военное лихолетье СССР потерял 27 миллионов человекЗаместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «пафосной чушью» заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне.
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