Медведев назвал «пафосной чушью» слова Трампа о главном вкладе США в победу во Второй мировой войне

Зампред Совбеза напомнил, что в военное лихолетье СССР потерял 27 миллионов человекЗаместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «пафосной чушью» заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне.