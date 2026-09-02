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ИА Регнум

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США завершили новую серию атак на Иран

США завершили новую серию атак на Иран

Американские силы завершили серию ударов по военным объектам на территории Ирана. Об этом 1 сентября сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

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