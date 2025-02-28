Уважаемые мусульмане Советского района!Сердечно поздравляю вас с наступлением священного Рамадана.Традиции Рамадана напоминают о необходимости быть милосердными и терпеливыми, совершать благие дела, заботиться о ближних.
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