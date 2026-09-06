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Никитин о неназначенном пенальти в пользу «Зенита»: «Касание локтя и носа – пенальти, как бы грустно это не было для ЦСКА. В РПЛ идентичные моменты судятся по-разному»

Экс-защитник «Уфы» и эксперт « Матч ТВ » Алексей Никитин высказался о судействе в матче Альфа-Банк РПЛ между « Зенитом » и ЦСКА (1:2).

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