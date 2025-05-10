Личная жизнь богов Древней Греции

﻿﻿. Большинство этих концепций связаны с действиями, которые можно прочитать в произведениях Гомера. Гомер, Гесиод, Плутарх и Павсаний создали яркий и увлекательный мир, в котором боги и герои проводили столько же времени в постелях и препирательствах, сколько и совершая героические подвиги.