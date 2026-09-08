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Туризм и География

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Тихая охота в новых реалиях: как не получить штраф за гриб в Подмосковье

Тихая охота в новых реалиях: как не получить штраф за гриб в Подмосковье

Осенний лес в 2026 году встречает грибников не только прохладой и запахом прелой листвы, но и новыми правилами, которые заставляют внимательнее всматриваться в то, что оказывается в корзине.

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