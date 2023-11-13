Мантуров: образец истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 г

РИАМО - 13 ноя. Вице-премьер России – глава Минпромторга страны Денис Мантуров заявил, что опытный образец нового отечественного легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года.
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