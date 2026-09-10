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Аргументы недели

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На Кубани идет масштабная работа по прокладке газораспределительных сетей

На Кубани идет масштабная работа по прокладке газораспределительных сетей

Фундамент экономики   Заместитель главы администрации Краснодарского края Евгений Пергун поздравил сотрудников и ветеранов нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником.

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