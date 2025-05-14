Попавшие на передовую украинские военнослужащие уже не надеются на выживание. Об этом на заседании украинского парламента заявила скандальная львовская националистка, депутат Верховной рады София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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