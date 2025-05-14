Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марат Бикмеев
    а ты с ним лично беседовал, чтобы такие выводы делать ??? Не подскажешь где сейчас ходорковский, гусинский, березовск...Путин на стрелки ...
  • Владимир Моргунов
    ДРУЖНО НЮХНУЛИ, РАСХРАБРИЛИСЬ И РЕШИЛИ НАМЯТЬ БОКА ТРАМПУ ???Четвёрка европейс...
  • Juri
    кабанчик и вишенка у хаты совсем не обязательно,чтоб были у моря. достаточно и лужи в Миргороде.«На море доминиру...

На Сумском направлении ВСУшники считают себя смертниками

На Сумском направлении ВСУшники считают себя смертниками

Попавшие на передовую украинские военнослужащие уже не надеются на выживание. Об этом на заседании украинского парламента заявила скандальная львовская националистка, депутат Верховной рады София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх