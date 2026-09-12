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Вечерний Новосибирск

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Жителей Новосибирской области научат оказывать первую помощь в поликлиниках

Жителей Новосибирской области научат оказывать первую помощь в поликлиниках

Ход работы обсудили на заседании межведомственного совета по совершенствованию оказания первой помощи, которое провёл заместитель губернатора Константин Хальзов.

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