Жителей Новосибирской области научат оказывать первую помощь в поликлиниках

Ход работы обсудили на заседании межведомственного совета по совершенствованию оказания первой помощи, которое провёл заместитель губернатора Константин Хальзов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Новосибирский кос...
- ЮГ В Новосибирске эк...
- ЛЛ Новосибирцам посо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым