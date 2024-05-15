Оперативники омского наркоконтроля пресекли реализацию особо крупной партии синтетического наркотика

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в результатепроведенной оперативной разработки на трассе Р-254 в Калачинском районе Омской области при содействии экипажа Госавтоинспекции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.