БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленский заговорил о перемирии вместо контрнаступления

Зеленский заговорил о перемирии вместо контрнаступления

Киевские генералы рвутся в бой, политики склоняются к столу переговоров Константин Ольшанский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: DPA/TASS) Основной целью российских высокоточных ударов стали города на оккупированной ВСУ части ДНР.

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