Зеленский заговорил о перемирии вместо контрнаступления

Киевские генералы рвутся в бой, политики склоняются к столу переговоров Константин Ольшанский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: DPA/TASS) Основной целью российских высокоточных ударов стали города на оккупированной ВСУ части ДНР.