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Колонна бронетехники НАТО подорвалась на украинском минном поле

Колонна бронетехники НАТО подорвалась на украинском минном поле

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press5,4K прочтений Сегодня Военная колонна 49-й артиллерийской бригады ВСУ, в составе которой имелась предоставленная НАТО техника, подорвалась на своих минах, рассказал украинский военнопленный Виталий Озимов.

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