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EVM Pro 2022 представлен официально: российский грузовик на базе УАЗ Профи. Озвучена цена модели

EVM Pro 2022 представлен официально: российский грузовик на базе УАЗ Профи. Озвучена цена модели

Оказывается, российские автомобильные компании тоже стремятся к электрификации. Так, например, накануне, на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, была представлена одна из немногих полностью электрических моделей EVM Pro 2022.

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