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«Кража не останется незамеченной». Египетские хакеры взломали соцсети AFA и разослали журналистам письма о победе над Египтом и судействе Летексье

Аккаунты Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) были взломани хакерами из Египта, сообщает MDZ Radio.

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