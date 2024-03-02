❗️На пункте пропуска «Джанкой» обнаружили автомобиль со взрывным устройством Самодельное взрывное устройство нашли на днище автомобиля при въезде в Крым с севера — через пункт пропуска «Джанкой».
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❗️На пункте пропуска «Джанкой» обнаружили автомобиль со взрывным устройством Самодельное взрывное устройство нашли на днище автомобиля при въезде в Крым с севера — через пункт пропуска «Джанкой».