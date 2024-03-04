Сегодня 2,8K прочитали Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф вызван в МИД РФ в понедельник 4 марта в связи с публикацией в СМИ записи перехваченного разговора сотрудников бундесвера, в котором обсуждалась возможность нанесения удара по крупному российскому инфраструктурному объекту – мосту.
Посол ФРГ вызван в МИД. Россия намерена требовать от Германии объяснений по поводу перехваченной записи разговора немецких офицеров
Комментарии
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Лев Добрый
Вызвали посла и дальше ЧТО? Интересно знать, а как поступили бы в таком случае пиндо-сранцы США? 🤠😜👈
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15 час.
ЮВ
Юрий Во
Все эти вызовы послов и предъявление претензий - это тупые дипломатические игры "на публику". Типа, "Вы должны нам ответить". НИКТО никому ничего не должен... Просто надо на подобные высказывания отвечать аналогично. Естественно, ответы должны озвучиваться не Захаровой, а статусным генералом или топ-чиновником, с должностью серьезно повыше чем у Захаровой. Тогда и отношение будет соответствующее. Более серьезное. А Захарова - это так, мелочь. На нее уже давно на Западе не обращают серьезное внимание. И если что-то будет сказано в ответ, то это надо выполнять на 100%.
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13 час.
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