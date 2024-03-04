Посол ФРГ вызван в МИД. Россия намерена требовать от Германии объяснений по поводу перехваченной записи разговора немецких офицеров

ЮВ

Юрий Во

Все эти вызовы послов и предъявление претензий - это тупые дипломатические игры "на публику". Типа, "Вы должны нам ответить". НИКТО никому ничего не должен... Просто надо на подобные высказывания отвечать аналогично. Естественно, ответы должны озвучиваться не Захаровой, а статусным генералом или топ-чиновником, с должностью серьезно повыше чем у Захаровой. Тогда и отношение будет соответствующее. Более серьезное. А Захарова - это так, мелочь. На нее уже давно на Западе не обращают серьезное внимание. И если что-то будет сказано в ответ, то это надо выполнять на 100%.